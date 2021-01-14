Буксир спас зажатый льдом в Ленобласти паром с пассажирами

В Ленинградской области спасли пассажирский паром «Аркадий Филатов», который зажало льдом на реке Свирь. Об этом в четверг, 14 января, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Вытащили полчаса назад. Уже пошел в обратный рейс», ― сообщили в администрации.

В результате происшествия никто не пострадал. Также подчеркивается, что температура воздуха на момент ЧП составила –29 градусов.

О происшествии стало известно ранее в этот день. Судно, связывающее поселок Вознесенье в Ленобласти и Карелию, застряло в 200 м от берега. На борту находились 15 пассажиров, четыре машины, а также капитан-механик, моторист-матрос, кассир и сотрудник Лодейнопольского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ). На помощь был отправлен буксир «Шлюзовой 99».

В декабре 2020 года сообщалось, что контейнеровоз «Спарта-3» в ходе выполнения коммерческого рейса застрял во льдах в Енисейском заливе.