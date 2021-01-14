Американские пошлины на алкоголь обойдутся Франции в €1 млрд

По данным французской федерации экспортеров спиртных напитков, американские пошлины на алкоголь обойдутся производителям в €1 млрд. США ввели таможенные тарифы на вина и коньяк Франции и ФРГ, передает телеканал «Известия». Товары облагаются сбором в 25%, пошлины ввели в рамках многолетнего спора штатов и Евросоюза из-за субсидирования Boeing и Airbus. ЕС намерен вести переговоры с администрацией Байдена.

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