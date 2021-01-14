Chevrolet опубликовала видео нового электромобиля Bolt EUV

Американская компания Chevrolet опубликовала видеоролик, в котором показан интерьер нового электрического кроссовера Bolt EUV.

Новинка станет первым в истории Chevrolet автомобилем, который получит систему полуавтоматического управления Super Cruise. Система способна полностью контролировать рулевое управление, газ и тормозную систему во время езды по дорогам общего пользования. Машина может самостоятельно перестраиваться и совершать обгоны. При этом водитель должен контролировать дорожную ситуацию и быть готовым взять управление на себя.

Судя по информации из ролика, запас хода Chevrolet Bolt EUV при уровне заряда батарей в 80–85% составит 378 км. Премьера автомобиля состоится в феврале нынешнего года.

11 января сообщалось, что китайская компания Nio представила электрический седан ET7 с батареей емкостью 150 кВт.ч, увеличивающей запас хода до 1000 км.