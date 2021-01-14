В Санкт-Петербурге нашли трех пропавших школьниц

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга нашли трех девочек, которые не вернулись домой после занятий в школе. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Девочек обнаружили 13 января в одном из домов на проспекте Энтузиастов.

«При этом все три несовершеннолетних имели внешние признаки недомогания», — отмечается в сообщении.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место медиков, которые госпитализировали детей в одну из детских городских больниц.

На место обнаружения школьниц также выезжали полицейские, в том числе инспектор по делам несовершеннолетних и следственно-оперативная группа.

Ранее родители одной из школьниц сообщили в правоохранительные органы о пропаже их 13-летней дочери.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области указывает, что девочки говорили родителям, что собираются покончить с собой, а затем пропали. Они создали в мессенджере так называемую группу смерти в конце декабря.

Отмечается, что семьи детей характеризуются как благополучные.

1 июня 2020 года Роскомнадзор заблокировал в соцсетях более 31 тыс. «групп смерти» и личных страниц с призывами к самоубийству с 2017 года.