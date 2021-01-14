Росздравнадзор напомнил частным клиникам о запрете использовать вакцину Pfizer

В Россию запрещен ввоз и использование вакцин, не прошедших госрегистрацию в Российской Федерации, в том числе это касается препарата от компании Pfizer. Об этом в четверг, 14 января, сообщили «Известиям» в Росздравнадзоре.

«В соответствии с действующим законодательством ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — говорится в заявлении.

Американская фармацевтическая компания Pfizer 12 января допустила возможность подачи заявки на регистрацию в России своей вакцины от коронавируса, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech.

На прошлой неделе российский сенатор Алексей Пушков усомнился в безопасности вакцины Pfizer/BioNTech, отметив, что она вызывает всё больше вопросов на фоне увеличивающегося количества смертей после вакцинации этим препаратом.

В частности, 8 января в Норвегии скончался третий человек, которому была сделана прививка Pfizer от коронавирусной инфекции.

За несколько дней до этого медработница в Португалии умерла спустя двое суток после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. При этом женщина не жаловалась на свое состояние и появление каких-либо симптомов ни во время, ни после прививки.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку делают препаратом «Спутник V», который стал первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Разработали препарат в Центре имени Гамалеи.