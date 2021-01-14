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Двух братьев нашли убитыми в запертой квартире в Москве

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В квартире на востоке Москвы найдены тела двух братьев с признаками насильственной смерти, передает в четверг, 14 января, телеканал РЕН ТВ.

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По его данным, 13 января 61-летний сотрудник не вышел на работу. Его начальник поехал к нему домой, однако дверь мужчине не открыли. Предположительно, квартира в доме по улице Аносова была заперта изнутри.

Через окно работодатель увидел, как два человека лежат на кровати и не шевелятся. Он предположил, что подчиненный спит, и уехал по своим делам.

Ближе к вечеру начальник вновь приехал к дому подчиненного и увидел, что люди продолжают лежать в той же позе без изменений. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Приехавшая на место полиция вскрыла квартиру сотрудника. Его вместе с 58-летним братом обнаружили мертвыми. На их телах нашли признаки насильственной смерти.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

13 января в квартире в Москве обнаружили мертвым многократного победителя конкурса «Учитель года России» биолога Андрея Квашенко.

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