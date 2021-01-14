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Оставившую на морозе детей женщину заключили под стражу в Татарстане

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Жительницу Татарстана, которая оставила двух детей на ночь на морозе, отправили в СИЗО. Меру пресечения определил Алексеевский районный суд. Таким образом, требование гособвинения полностью удовлетворено.

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22-летняя женщина пробудет под стражей до 13 марта, пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева. Молодая мать полностью созналась в содеянном.

Инцидент произошел в селе Куркуль в ночь на 13 января. Как установило следствие, подозреваемая после распития алкоголя с сожителем своей матери ушла в неотапливаемый сарай с двумя детьми четырех и полутора лет. На улице при этом было –30 градусов.

Позже, после того как старший ребенок замерз, женщина вернулась с ним в дом, оставив младшую дочь в сарае. Мать подозреваемой обнаружила ребенка только утром.

Девочку госпитализировали с тяжелейшими обморожениями. У старшего ребенка также обморожения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

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