При пожаре в подмосковной пятиэтажке пострадали девять человек

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Раменском городском округе Подмосковья пострадали трое детей и шесть взрослых. Об этом в четверг, 14 января, заявил агентству «РИА Новости» представитель региональных экстренных служб.

«При пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома № 15, корпус 2, на улице Гурьева пострадали девять человек, в том числе три ребенка», ― сказал он агентству.

По словам собеседника «РИА Новости», возгорание произошло накануне днем. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей. К тушению возгорания были привлечены 42 человека и 12 единиц техники.

Также он добавил, что за медпомощью с признаками отравления продуктами горения обратились девять человек, причем трое ― дети 2014–2019 годов рождения. Пятеро из них, включая детей, были госпитализированы.

Ранее, в ночь на 14 января, произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Хабаровске. В результате возгорания скончались пять человек — годовалый мальчик и восьмилетняя девочка, а также их мать, отец и дедушка. Площадь пожара составила 10 кв. м.