Шакира продала права на свои песни

Певица Шакира продала права на все свои песни. Контролировать каталог релизов будет английская инвестиционная компания, передает телеканал «Известия». В список вошли хиты «Hips Don't Lie», «Whenever, Wherever» и «She Wolf». Всего в перечне 145 треков. При в этом в реестр не попадут будущие песни певицы. Сумма сделки не раскрывается.

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