В США в туалете умерла актриса из сериала «Хулиганы и ботаны»

Американская актриса Джессика Кэмпбелл, известная по сериалу «Хулиганы и ботаны», умерла дома в туалете. Об этом сообщает интернет-газета TMZ со ссылкой на семью артистки.

Кэмпбелл было 38 лет.

Это произошло 29 декабря в городе Портленд. Она пришла домой, где встретилась с матерью и тетей. Актриса отлучилась в туалет, откуда не вернулась. Родственницы обнаружили ее лежащей на полу. Тетя попыталась вернуть племянницу к жизни, но у нее ничего не вышло.

Вызванные на место происшествия медики также не смогли этого сделать.

Родственники назвали ее смерть неожиданной. По их словам, она жаловалась на заложенность носа и простуду.

Родные ожидают результатов медицинской экспертизы. Пока причина гибели остается неизвестной.

Кэмпбелл снялась в сериале «Хулиганы и ботаны» (Freaks and Geeks, 1999–2000). Также она сыграла в фильмах «Безопасность вещей», «День отца». Кинокартина «Выскочка» (1999) принесла ей награду Independent Spirit Award за лучшее дебютное выступление в 2000 году. После артистка бросила кинокарьеру и стала работать врачом-натуропатом.