Житель Уфы осужден на 8 лет за убийство педофила

В Уфе суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве мужчины, совершившего развратные действия. Об этом в четверг, 14 января, сообщает СК России по Башкортостану на своем официальном сайте.

По данным следствия, вечером 30 января 2020 года 34-летний подсудимый встретил двух знакомых ему подростков. Одна из них рассказала, что неизвестный мужчина совершил в их отношении развратные действия. Подсудимый принял решение преподать мужчине урок самостоятельно.

Конфликт перерос в драку, в ходе которой подсудимый нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела. Кроме того, он длительное время удерживал противника на улице в лежачем положении при отрицательной температуре воздуха и снегопаде, без верхней одежды и обуви. Подсудимый также похитил у потерпевшего сумму денег.

Прибывшие на место сотрудники полиции остановили драку и задержали подсудимого. Однако потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи от полученных травм.

Вину в совершенных преступлениях мужчина признать отказался. По окончании расследования он ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей.

На основании доказательных данных присяжные заседатели пришли к выводу о виновности подсудимого в убийстве мужчины.

Суд вынес мужчине приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

6 ноября 2020 года сообщалось о том, что подозреваемый в похищении с детской площадки и изнасиловании двух девочек в подмосковной Истре был госпитализирован с травмой во время задержания. Из-за госпитализации подозреваемого заседание об избрании ему меры пресечения перенесено.

Жертвами педофила стали девочки семи и девяти лет. Он заманил детей в автомобиль и увез в лес.