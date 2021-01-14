Якутских школьников отправили на удаленку из-за 50-градусных морозов

Всех школьников в Якутске и пригородах перевели на дистанционное обучение из-за морозов в –50 градусов. Об этом сообщается на сайте мэрии города в четверг, 14 января.

«По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра температура наружного воздуха в Якутске в районе аэропорта составила –50 градусов Цельсия, скорость ветра — 0 м/с. В связи с погодными условиями сегодня объявлен актированный день для учащихся 9–11-х классов всех школ города Якутска и пригородов, обучение проводится в дистанционной форме», — отметили в городской администрации.

С 13 по 18 января ранее были переведены на удаленный формат обучения ученики 1–8-х классов.

По данным сайта Гидрометцентра России, сейчас в Якутске –47 градусов. В ночь на 15 января ожидается до –50.

Накануне в школах ряда районов Оренбургской области отменили занятия из-за морозов –25 градусов и ниже.

За день до этого в минпросвещения и воспитания Ульяновской области школам рекомендовали отменить 13 января занятия для учащихся с 1-го по 11-й класс из-за 36-градусных морозов.