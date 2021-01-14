На Украине резко увеличился суточный прирост новых случаев COVID-19

Врачи на Украине за минувшие сутки выявили почти 8 тыс. новых случаев COVID, это на 1,5 тыс. больше, чем было днем ранее. Об этом сообщил в четверг, 14 января, министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«За прошедшие сутки зафиксировали 7925 новых случаев коронавируса. При этом были госпитализированы 2229 пациентов», — написал министр на своей странице в Facebook.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях. Он отметил, что среди заболевших 233 ребенка и 345 медицинских работников. Кроме того, за сутки выздоровели 10 192 пациента и скончались 162 человека.

По данным портала Worldometer на 14 января, с начала пандемии на Украине зафиксировано 1,1 млн случаев COVID-19, 20,3 тыс. пациентов скончались, 837 тыс. человек выздоровели.

На прошлой неделе Степанов заявил, что в стране в настоящий момент не рассматривается применение российской вакцины от коронавируса. По словам чиновника, Киев уже заключил договор по поставке вакцины китайской фармкомпании Sinovac Biotech.

Вместе с тем политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российский препарат от коронавируса, так как он показала высокую эффективность и безопасность.

В то же время 10 января стало известно, что почти все тесты на выявление коронавируса, используемые на Украине, были произведены в России.