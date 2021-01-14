Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Турции началась вакцинация населения от коронавируса
Общество
Якутских школьников отправили на удаленку из-за 50-градусных морозов
Мир
На Украине резко увеличился суточный прирост новых случаев COVID-19
Общество
Большинство регионов России возобновили очные занятия в школах
Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии планов отменять ОГЭ
Политика
Мишустин поручил разработать проект по предупреждению заноса инфекций в Россию
Общество
В Москве стартовала вакцинация домашних животных от бешенства
Общество
В России в 2021 году усовершенствуют систему охраны лесов от пожаров
Общество
Большую часть ограничений из-за коронавируса в Москве продлили на неделю

Трассу Сызрань — Волгоград закрыли из-за непогоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратовской области закрыта для движения трасса Сызрань — Волгоград. По ней обычно следуют грузовики и рейсовые автобусы.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

Основная причина закрытия участка — плохая видимость из-за неблагоприятных погодных условий. Повышение температуры до 0 градусов вызвало туман. К тому же в отдельных местах продолжается снегопад.

Жителей соседних регионов, в том числе Волгоградской области, просят планировать поездки с учетом ограничения движения, а лучше их вообще перенести на другое время, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

13 января в Волгоградской области было приостановлено движение междугородних автобусов, а вечером отменили два московских рейса — один из столицы, а второй из Волгограда. Почти все вечерние рейсы, которые прибывали или вылетали из Волгограда, задерживались минимум на час.

В Гидрометцентре предупредили, что снегопады, сильный ветер, метели продолжатся в европейской части России и в ближайшие дни. А в ряде регионов, в том числе в Волгоградской области, ожидается целый «букет неприятностей».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021