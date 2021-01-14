Трассу Сызрань — Волгоград закрыли из-за непогоды

В Саратовской области закрыта для движения трасса Сызрань — Волгоград. По ней обычно следуют грузовики и рейсовые автобусы.

Основная причина закрытия участка — плохая видимость из-за неблагоприятных погодных условий. Повышение температуры до 0 градусов вызвало туман. К тому же в отдельных местах продолжается снегопад.

Жителей соседних регионов, в том числе Волгоградской области, просят планировать поездки с учетом ограничения движения, а лучше их вообще перенести на другое время, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

13 января в Волгоградской области было приостановлено движение междугородних автобусов, а вечером отменили два московских рейса — один из столицы, а второй из Волгограда. Почти все вечерние рейсы, которые прибывали или вылетали из Волгограда, задерживались минимум на час.

В Гидрометцентре предупредили, что снегопады, сильный ветер, метели продолжатся в европейской части России и в ближайшие дни. А в ряде регионов, в том числе в Волгоградской области, ожидается целый «букет неприятностей».