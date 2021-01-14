Названа причина экстренной посадки самолета Москва–Салехард в Пулково

Отказ пилотажно-навигационного комплекса произошел у пассажирского самолета авиакомпании «Ямал», который был вынужден экстренно сесть в четверг в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«После взлета на воздушном судне A-320 VP-BBN АО «АТК «Ямал», выполняющем рейс ЛА-32 по маршруту Домодедово–Салехард, произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления)», — говорится в сообщении компании.

Там подчеркнули, что благодаря своевременным и грамотным действиям экипажа воздушного судна удалось избежать более серьезных последствий. Выполнение рейса продолжено на резервном воздушном судне.

Уточняется, что на борту находилось 110 пассажиров и шесть членов экипажа.

В этот же день сообщалось, что воздушное судно авиакомпании «Ямал», выполняющее регулярный рейс сообщением Москва–Салехард, отклонился от курса из-за технической неполадки.

Как сообщали источник в экстренных службах, у самолета возникла техническая неисправность сразу после вылета из Домодедово, там он садиться не стал из-за погодных условий, экипаж принял решение лететь в Санкт-Петербург. По данному факту Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.