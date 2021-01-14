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Большинство регионов России возобновили очные занятия в школах

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После новогодних праздников возобновились занятия в очном формате в подавляющем большинстве школ в российских регионах, заявил в четверг, 14 января, министр просвещения Сергей Кравцов.

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«С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва. Это отрадный факт, который говорит об эффективности нашей совместной работы с регионами по защите здоровья», — цитирует его ТАСС.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января. Их транспортные карты разблокируют.

12 января сообщалось, что только в пяти школах России сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Это 0,01% от общего числа школ в стране.

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