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В Москве двое мужчин с ножом отняли продукты у курьера

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На западе Москвы двое мужчин, вооруженных ножом, украли у курьера пакет с продуктами, передает 14 января телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

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Инцидент произошел в районе 4 утра в подъезде одного из домов на улице Богданова. Мужчины угрожали 53-летнему работнику службы доставки ножом и забрали пакет с продуктами на сумму 2,2 тыс. рублей. После ограбления злоумышленники скрылись, однако вскоре их удалось обнаружить.

По факту происшествия задержали двух граждан в возрасте 22 и 24 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело о разбое.

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