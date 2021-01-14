Движение трамваев остановили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле по трем маршрутам приостановлено движение трамваев. Временно не ходят трамваи маршрутов № 2, № 4 и № 8. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Кроме того, не соблюдается расписание маршрута № 12, однако причиной этого является авария в Дзержинском районе. С задержками ездит маршрут № 3.

Как пишет ТагилСити.Ру, 12 января произошла авария на трансформаторе в Нижнем Тагиле. Из-за этого более 3 часов стояли десятки трамваев в центре города и в некоторых районах.

12 января сообщалось, что в Свердловской области установились аномальные морозы. Жителей предупредили о возникновении чрезвычайных ситуаций. Температура воды в батареях жилых домов увеличена.