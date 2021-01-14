Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Ограничения из-за коронавируса в Москве продлены на неделю
Общество
В России в 2021 году усовершенствуют систему охраны лесов от пожаров
Общество
Московские школьники с 18 января вернутся к очному формату обучения
Мир
В Бразилии за сутки выявили почти 61 тыс. случаев COVID-19
Мир
В Вашингтоне 13 станций будут закрыты на неделю из-за инаугурации Байдена
Общество
В Москве зафиксировали самую морозную ночь с начала зимы
Мир
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса
Экономика
За год жилье в новостройках подорожало на 19%
Мир
Регулятор США потребовал отозвать 158 тыс. автомобилей Tesla

Вердикт по импичменту Трампу не вынесут до окончания его президентства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что сенат США не вынесет вердикт по импичменту президенту Дональду Трампу до окончания его президентского срока 20 января. Его заявление публикует CNN.

Сложное отрешение: демократы активизируют усилия по смещению Трампа
За их действиями стоит политический расчет, а не беспокойство о нацбезопасности, считают эксперты

«Даже если процедура начнется в сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как президент Трамп оставит свой пост. Это не решение, которое я принимаю, это факт», — говорится в письменном заявлении Макконнелла.

Он напомнил, что за всю историю США процедура импичмента в сенате проходила трижды и занимала «83 дня, 37 дней и 21 день соответственно». В связи с этим, по словам Макконнелла, нет шансов на честный и серьезный процесс в оставшиеся семь дней полномочий Трампа.

Лидер республиканцев выразил уверенность, что в интересах Соединенных Штатов будет, чтобы конгресс и исполнительная власть в последующие дни полностью сосредоточились на безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Джо Байдена.

Заявление Макконнелла было распространено, после того как палата представителей проголосовала за отстранение президента от власти. Теперь документ будет передан в сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она может заняться вопросом импичмента уже после окончания президентского срока Трампа.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021