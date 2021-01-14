Вердикт по импичменту Трампу не вынесут до окончания его президентства

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что сенат США не вынесет вердикт по импичменту президенту Дональду Трампу до окончания его президентского срока 20 января. Его заявление публикует CNN.

«Даже если процедура начнется в сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как президент Трамп оставит свой пост. Это не решение, которое я принимаю, это факт», — говорится в письменном заявлении Макконнелла.

Он напомнил, что за всю историю США процедура импичмента в сенате проходила трижды и занимала «83 дня, 37 дней и 21 день соответственно». В связи с этим, по словам Макконнелла, нет шансов на честный и серьезный процесс в оставшиеся семь дней полномочий Трампа.

Лидер республиканцев выразил уверенность, что в интересах Соединенных Штатов будет, чтобы конгресс и исполнительная власть в последующие дни полностью сосредоточились на безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Джо Байдена.

Заявление Макконнелла было распространено, после того как палата представителей проголосовала за отстранение президента от власти. Теперь документ будет передан в сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она может заняться вопросом импичмента уже после окончания президентского срока Трампа.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.