В ВОЗ допустили более тяжелый год пандемии коронавируса

Второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого. Об этом 13 января заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан во время сеанса вопросов и ответов в Twitter-аккаунте ВОЗ.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса. — Ред.) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — сказал Райан.

Он подчеркнул, что данные по заболеваемости за последние 14 дней говорят о том, что распространение инфекции снова достигло пика, пишет «Газета.ру».

Райан добавил, что больше всего заражений приходится на Северную и Южную Америку и Европу.

Накануне в американском штате Огайо ученые нашли два новых штамма COVID-19, которые сформировались в Соединенных Штатах. Один из штаммов является аналогичным обнаруженному в Великобритании. Кроме того, замечено развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович 12 января признала, что мутации коронавируса усложняют ситуацию с пандемией COVID-19.

По данным Worldometer на 14 января, в мире зафиксировано 92,7 млн случаев COVID-19, 1,9 млн человек скончались, 66,2 млн пациентов выздоровели.