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В ВОЗ допустили более тяжелый год пандемии коронавируса

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Второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого. Об этом 13 января заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан во время сеанса вопросов и ответов в Twitter-аккаунте ВОЗ.

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«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса. — Ред.) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — сказал Райан.

Он подчеркнул, что данные по заболеваемости за последние 14 дней говорят о том, что распространение инфекции снова достигло пика, пишет «Газета.ру».

Райан добавил, что больше всего заражений приходится на Северную и Южную Америку и Европу.

Накануне в американском штате Огайо ученые нашли два новых штамма COVID-19, которые сформировались в Соединенных Штатах. Один из штаммов является аналогичным обнаруженному в Великобритании. Кроме того, замечено развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович 12 января признала, что мутации коронавируса усложняют ситуацию с пандемией COVID-19.

По данным Worldometer на 14 января, в мире зафиксировано 92,7 млн случаев COVID-19, 1,9 млн человек скончались, 66,2 млн пациентов выздоровели.

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