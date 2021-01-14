Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году

Рост стоимости бензина в России в 2021 году не превысит уровня официальной инфляции, и для потребителей цены будут относительно стабильными. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко в четверг, 14 января.

«Что касается цен на бензин, то для конечного потребителя они будут относительно стабильными, мы не ожидаем роста цен выше уровня официальной инфляции», — сказал Тищенко.

Он связал это с тем, что розничный топливный рынок является социально чувствительным для государства, «поэтому он, по сути, государством же неформально регулируется».

11 января вице-премьер России Александр Новак пообещал, что темпы роста розничных цен на нефтепродукты в стране в этом году сохранятся в пределах инфляции. Он отметил, что на отечественном топливном рынке эффективно действует демпфирующий механизм, созданный для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке.

Однако в тот же день газета «Коммерсант» сообщала, что оптовые цены на топливо в России могут резко возрасти вслед за ростом стоимости нефти.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал «Известиям», что бензин в стране в ткущем году подорожает в пределах 3–4%. Он связал подорожание с ростом нефтяных котировок, которые, в свою очередь, зависят от спроса, увеличивающегося после праздников.

Другие эксперты считают, что стоимость бензина в этом году не вырастет более чем на 3%.