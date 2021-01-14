Четыре человека пострадали в ходе стрельбы в кафе в Москве

В Москве четыре человека пострадали во время стрельбы в кафе. Об этом в четверг, 14 января, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ЧП произошло в одном из заведений на Ленинградском шоссе вечером 13 января. Прибывшие на место полицейские установили, что в районе 21:00 в помещении кафе произошел конфликт между неизвестными. Один из них произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, несколько выстрелов по находящимся в заведении людям. После этого стрелявший скрылся.

После случившегося четыре человека обратились за медицинской помощью. В МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет «Москва 24».

Ранее 14 января сообщалось, что мужчина устроил стрельбу на парковке торгового центра в Санкт-Петербурге из охолощенного автомата. При задержании у подозреваемого изъяли автомат. По его словам, он купил его в магазине.