В России в 2021 году усовершенствуют систему охраны лесов от пожаров
Вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по совершенствованию охраны лесов от пожаров. Об этом в четверг, 14 января, сообщает пресс-служба вице-премьера.
«Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров. <...> Важнейшим в перечне мероприятий станет создание в 2021 году межрегионального лесопожарного центра «Север», призванного тушить пожары в наиболее «горимых» субъектах, на труднодоступных и удаленных территориях, в частности в Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае», — говорится в заявлении.
На создание центра уже выделено 5 млрд рублей. Кроме того, для совершенствования системы борьбы с лесными пожарами планируется утвердить еще и методику расчета ущерба.
Власти также приняли решение провести модернизацию информационной системы для дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза, чтобы оперативно реагировать на возгорания.
В ноябре стало известно, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае в 2020 году сократилась почти в пять раз по сравнению с 2019 годом.
В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что беспилотники и армейская авиация участвуют в мониторинге ситуации с лесными пожарами.