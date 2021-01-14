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Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета в Пулково

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Новоуренгойская транспортная прокуратура (Ямало-Ненецкий автономный округ) организовала проверку после экстренной посадки в четверг самолета рейса Москва–Салехард в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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Там уточнили, что посадка произведена в штатном режиме, на борту находились 111 пассажиров, пострадавших нет.

«С целью выполнения указанного рейса резервное воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово (Москва) в аэропорт Санкт-Петербурга для перевозки авиапассажиров в Салехард. Ориентировочное время вылета 11 час. 00 мин. 14.01.2021. Новоуренгойским транспортным прокурором незамедлительно организованная проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Воздушное судно авиакомпании «Ямал», выполняющее регулярный рейс сообщением Москва–Салехард, отклонился от курса из-за технической неполадки.

Как сообщали источник в экстренных службах, у самолета возникла техническая неисправность сразу после вылета из Домодедово, там он садиться не стал из-за погодных условий, экипаж принял решение лететь в Санкт-Петербург.

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