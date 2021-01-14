Синоптик спрогнозировал окончание снегопада в Москве

Снегопад в Москве утихнет днем в четверг. Об этом 14 января сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение сегодняшнего дня столичный регион будет оставаться во власти Балканского циклона, поэтому облачно, временами снегопад и метель, выпадет еще порядка 5-8 миллиметров. Ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Температура -12...-14 в Москве, -10...-15 по области», — рассказал Тишковец в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что при влажности 91% и довольно плотном ветре температура будет ощущаться на уровне -19.

По данным Тишковца, в ночь на четверг в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков.

Ранее стало известно, что минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала нынешней зимы.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что на следующей неделе в Москве станет теплее. В частности, во вторник температура поднимется до 7–10 градусов мороза.