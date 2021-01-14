В Москве еще 7049 человек вылечились от COVID-19 за сутки

В Москве за прошедшие сутки еще 7049 человек вылечились от COVID-19. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Москве число людей, вылечившихся от инфекции, достигло 720 тыс.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Накануне стало известно, что в столице открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

С 14 января также начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, а их общее число возрастет с 70 до 100.

13 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России с начала 2021 года зафиксировали около 285 тыс. случаев заболевания коронавирусом, это на 15% меньше показателей последних 12 дней.

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