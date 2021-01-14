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В Бразилии за сутки выявили почти 61 тыс. случаев COVID-19

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Число заболевших коронавирусом в Бразилии за сутки составило 60 899, всего в стране зафиксировано 8 256 536 случаев COVID-19. Об этом в четверг, 14 января, сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

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За сутки число летальных исходов увеличилось на 1274 и составило 205 964, пишет RT. Как отметили в Минздраве Бразилии, на 100 тыс. населения приходится 3929 заразившихся коронавирусом, а также 98 летальных случаев из-за последствий инфицирования.

Всего за прошедшую неделю в стране зафиксировали 359 593 случая COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии. Это почти на 110 тыс. больше, чем неделей ранее. 6906 человек скончались — этот показатель стал максимальным с середины июля.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии подтвердился 26 февраля 2020 года. В настоящее время страна занимает третье место в списке государств с наибольшим числом инфицированных после США и Индии. По числу летальных случаев она уступает только Соединенным Штатам.

13 января сообщалось, что первые 20 граждан в Бразилии — сотрудники посольства в РФ — привились вакциной «Спутник V» от COVID-19. Российский фонд прямых инвестиций и Uniao Quimica договорились о поставках в Бразилию 10 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в январе 2021 года, пишет НСН. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз российской вакцины.

В конце декабря 2020 года стало известно, что бразильская фармкомпания Uniao Quimica начнет в январе 2021 года в стране производить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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