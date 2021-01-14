Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор экс-президенту

Верховный суд Южной Кореи отклонил апелляцию прокуратуры и оставил в силе приговор о лишении свободы сроком на 20 лет для бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую сместили в 2017 году в после крупных коррупционных скандалов. Об этом в четверг, 14 января, сообщает телерадиокомпания KBS со ссылкой на заявление суда.

Таким образом, Верховный суд подтвердил июльское решение Высшего суда Южной Кореи, который сократил приговор Пак Кын Хе до 20 лет тюрьмы, а штраф до 18 миллиардов вон ($16,3 млн). Вердикт Верховного суда окончательный.

Пак Кын Хе была отстранена от должности в марте 2017 года в результате импичмента из-за обвинений в злоупотреблении властью и коррупции. Ее обвиняли в сговоре с подругой Чхве Сун Силь и попытке заставить крупные конгломераты, такие как Samsung и Lotte, пожертвовать в подконтрольные той фонды крупные суммы. Экс-президента и ее помощников также обвинили в получении 3,5 млрд вон ($3,17 млн) от трех бывших руководителей Национальной разведывательной службы страны.

В 2018 году Пак Кын Хе приговорили к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере около $17 млн. В 2019 году Верховный суд отправил дело на повторное разбирательство, после чего в июле 2020 года Высший суд Сеула сократил тюремный срок до 20 лет.