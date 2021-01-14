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Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор экс-президенту

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Верховный суд Южной Кореи отклонил апелляцию прокуратуры и оставил в силе приговор о лишении свободы сроком на 20 лет для бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую сместили в 2017 году в после крупных коррупционных скандалов. Об этом в четверг, 14 января, сообщает телерадиокомпания KBS со ссылкой на заявление суда.

Пошла на новый срок
За что бывший южнокорейский лидер получила еще восемь лет тюрьмы

Таким образом, Верховный суд подтвердил июльское решение Высшего суда Южной Кореи, который сократил приговор Пак Кын Хе до 20 лет тюрьмы, а штраф до 18 миллиардов вон ($16,3 млн). Вердикт Верховного суда окончательный.

Пак Кын Хе была отстранена от должности в марте 2017 года в результате импичмента из-за обвинений в злоупотреблении властью и коррупции. Ее обвиняли в сговоре с подругой Чхве Сун Силь и попытке заставить крупные конгломераты, такие как Samsung и Lotte, пожертвовать в подконтрольные той фонды крупные суммы. Экс-президента и ее помощников также обвинили в получении 3,5 млрд вон ($3,17 млн) от трех бывших руководителей Национальной разведывательной службы страны.

В 2018 году Пак Кын Хе приговорили к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере около $17 млн. В 2019 году Верховный суд отправил дело на повторное разбирательство, после чего в июле 2020 года Высший суд Сеула сократил тюремный срок до 20 лет.

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