Диетолог развеял миф об абсолютной пользе меда

Зачастую с медом связывают завышенные ожидания и приписывают ему различные полезные свойства, однако данный продукт следует употреблять далеко не всем людям. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Считают, что мед содержит какое-то большое количество биофакторов, которые стимулируют регенерацию, оказывают какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Вот это обычно не соответствует действительности», — сообщил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда» 13 января.

Он отметил, что детям до трех лет противопоказано употребление меда. Кроме того, аналогичная рекомендация прозвучала в адрес людей с ожирением, гипертонией, проблемами с артериальным давлением, жировым гепатозом печени.

Врач подчеркнул, что в отношении людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, требуется индивидуальный подход. По словам Гинзбурга, мед раздражает слизистую желудка.

«Для кого-то мед может обострять заболевания, допустим, поджелудочной железы или желчного пузыря. Хотя это не самый опасный продукт для людей с панкреатитом, тут мы больше жирного боимся. Если у человека такая реакция есть, ему лучше от меда воздерживаться», — добавил диаетолог.

В августе эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов, врач-диетолог Дарья Русакова также добавила, что мед категорически не следует есть людям с сахарным диабетом, поскольку он может вызвать скачки уровня глюкозы в крови.

Вместе с тем в том же месяце ученые Оксфордского университета в Великобритании подтвердили эффективность употребления меда при ОРВИ. По их данным, мед эффективнее помогает при боли в горле, а также на 36% лучше справляется с кашлем, чем препараты, и уменьшает тяжесть кашля на 44%.