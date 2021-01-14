Экс-губернатору Мичигана предъявили обвинения по делу о токсичной воде

Бывшему губернатору штата Мичиган в США Рику Снайдеру предъявили обвинения по двум пунктам в рамках нового расследования о токсичной питьевой воде в городе Флинт. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на судебные протоколы.

Обвинения предъявлены экс-чиновнику в умышленном неисполнении своих обязанностей. Ему может грозить тюремное заключение сроком до одного года или штраф в размере $1 тыс.

Накануне агентство Associated Press со ссылкой на два источника отмечало, что Снайдеру и другим бывшим чиновникам Мичигана сообщили, что им предъявят обвинения в рамках нового расследования.

Снайдер занимал пост губернатора Флинта с 2011 по 2019 год.

В апреле 2014 года власти Флинта решили построить водоканал от озера Гурон до города. Для экономии бюджетных средств временно перешел от системы водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Жители жаловались на цвет и запах воды, но власти не реагировали.

В 2016 году, когда стало известно, что у местных детей был обнаружен повышенный уровень свинца в организме, ситуация получила общенациональную огласку. В рамках расследования главе департамента здравоохранения Мичигана Нику Лайону и ряду чиновников предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Городские власти снова подключились к водоснабжению Детройта, но при этом в 2016 году запросили $47 млн на замену водопроводных труб, установку новых фильтров и очистных сооружений.

Расследование длилось три года. В результате было установлено, что виновные в загрязнении речной воды выщелачивали свинец из водопроводных труб, а горожане подвергались воздействию токсичных тяжелых металлов, пишет BloombergQuint.

В 2019 году прокурор штата назначила новую команду обвинителей. Приступив к работе, правоохранителям пришлось снять предыдущие обвинения и вновь открыть дело из-за ранее допущенных ошибок в расследовании.

В августе 2020-го телеканал ABC сообщал, что мичиганские власти согласились выплатить жителям Флинта $600 млн в качестве компенсации за загрязненную питьевую воду. Генеральный прокурор штата Дана Нессель заявила, что средства были выплачены горожанам, отметив, что «на первом месте стоит безопасность детей».