Самолет Москва–Салехард с технической неисправностью сел в Пулково

Самолет Airbus A320 рейса Москва–Салехард, который в четверг, 14 января, отклонился от курса из-за технической неполадки, приземлился в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Рейс YC 32 авиакомпании «Ямал» вылетел из московского аэропорта Домодедово в Сахалин в 03:38 мск. По информации портала, воздушное судно кружило недалеко от пункта вылета, затем направилось на северо-запад.

«У самолета возникла техническая неисправность сразу после вылета из Домодедово, там он садиться не стал из-за погодных условий, экипаж принял решение лететь в Санкт-Петербург», — сказал ТАСС источник в экстренных службах. Он добавил, что в Пулково была объявлена тревога в связи с аварийной посадкой самолета.

По словам собеседника агентства, посадка прошла в штатном режиме. Помощь оперативных служб не понадобилась. Пострадавших нет.

30 декабря в Калининграде аварийно сел самолет авиакомпании «Руслайн», который летел в Петрозаводск.