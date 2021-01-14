В Москве зафиксировали самую морозную ночь с начала зимы
Температура воздуха на главной столичной метеостанции к 6:00 опустилась до -13,4 градуса. Об этом сообщили в четверг, 14 января, в метеобюро Москвы.
«Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала нынешней зимы», — рассказал представитель метеобюро в беседе с «Интерфаксом».
Он подчеркнул, что предыдущий температурный минимум этой зимы был зарегистрирован 10 декабря: -12,6 градуса.
Вместе с тем абсолютный температурный рекорд для 14 января в Москве был отмечен в 1893 году. Тогда температура опустилась до -37,4 градуса.
В Гидрометцентре сообщили, что днем 14 января в столице ожидается 10–12 градусов мороза, в ночь на 15 января может похолодать до -18 градусов.
В то же время научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что на следующей неделе в Москве станет теплее. В частности, уже в понедельник дневная температура поднимется до 10–15 градусов мороза.