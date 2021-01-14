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Байден отказался от идеи приехать на инаугурацию на поезде

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Избранный президент США Джо Байден отказался от своих планов приехать на инаугурацию, которая состоится 20 января, на поезде национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak. Об этом в среду, 13 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По информации собеседников телеканала, политик хотел поехать в Вашингтон на церемонию приведения к присяге на поезде из штата Делавэр, но передумал из-за соображений безопасности после штурма Капитолия.

12 января Министерство юстиции США сообщило на о задержании жителя штата Иллинойс, которого подозревают в угрозах применения насилия во время инаугурации избранного президента страны Джо Байдена. По заявлению ведомства, 45-летний Луис Каприотти 29 декабря 2020 года в голосовом сообщении, адресованном члену палаты представителей США из Нью-Джерси якобы предупреждал, что если кто-то «думает, что Джо Байден положит руку на Библию и войдет в Белый дом 20 января, они, к сожалению, ошибаются» и пообещал убить « любого демократа, который ступит на лужайку».

10 января лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер после встречи с директором ФБР Кристофером Рэем заявил о высокой угрозе со стороны экстремистов.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

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