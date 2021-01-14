Байден отказался от идеи приехать на инаугурацию на поезде
Избранный президент США Джо Байден отказался от своих планов приехать на инаугурацию, которая состоится 20 января, на поезде национальной железнодорожной пассажирской компании Amtrak. Об этом в среду, 13 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации собеседников телеканала, политик хотел поехать в Вашингтон на церемонию приведения к присяге на поезде из штата Делавэр, но передумал из-за соображений безопасности после штурма Капитолия.
12 января Министерство юстиции США сообщило на о задержании жителя штата Иллинойс, которого подозревают в угрозах применения насилия во время инаугурации избранного президента страны Джо Байдена. По заявлению ведомства, 45-летний Луис Каприотти 29 декабря 2020 года в голосовом сообщении, адресованном члену палаты представителей США из Нью-Джерси якобы предупреждал, что если кто-то «думает, что Джо Байден положит руку на Библию и войдет в Белый дом 20 января, они, к сожалению, ошибаются» и пообещал убить « любого демократа, который ступит на лужайку».
10 января лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер после встречи с директором ФБР Кристофером Рэем заявил о высокой угрозе со стороны экстремистов.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США.
Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.