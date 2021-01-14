В России предложили ввести ограничения на запуск пиротехники

В России необходимо ввести ограничение на использование зарядной пиротехники, а также разрешить гражданам запускать фейерверки только пять дней в году. С таким предложением на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Копия письма имеется в распоряжении RT.

Общественник в своем обращении отметил, что продолжительные новогодние праздники в России сопровождались использованием любительских салютов и пиротехники. Вместе с тем, многие граждане запускают ее не только в ночь на 1 января в честь наступления Нового года, но и используют пиротехнику поздними вечерами и по ночам в течение всех каникул. Это, в свою очередь, создает дискомфорт для других граждан, в частности, пожилых людей и семей с детьми, чье право на тишину, сон и отдых нарушается на протяжении полутора недель.

В связи с этим Хамзаев призвал главу Роспотребнадзора рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году: 31 декабря — 1 января (наступление Нового года), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства).

Общественник отметил, что в ряде других стран схожие или более жесткие ограничения на использование пиротехники частными лицами уже действуют.

Например, как сообщалось 12 января, в Нидерландах после запрета фейерверков на 70% снизилось число травм. Издание отмечает, что, по информации больниц и семейных врачей, в этом году за помощью обратилось около 400 человек, тогда как каждый Новый год травмы получали в среднем около 1,3 тыс. любителей салютов.

5 января кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин рассказал, с какими травмами россияне чаще всего обращаются к медикам в новогодние праздники. По его словам, чаще всего встречаются травмы, полученные из-за использования пиротехники.