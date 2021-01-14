Снег и гололедица ожидают жителей столичного региона 14 января

Облачная погода, сильный снег с метелью, а также гололедица ожидают жителей Москвы и Московской области в четверг, 14 января.

В столице днем ожидается 10-12 градусов мороза, в ночь на 15 января может похолодать до 18 градусов мороза. В Московской области в дневное время температура будет колебаться от 5 до 15 градусов мороза, а ночью может похолодать до минус 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм рт. ст.

На 14 января в столичном регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен желтый уровень опасности. Помимо метели и гололедицы возможно образование снежных заносов.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что сильный снегопад, начавшийся в Московском регионе в ночь на 14 января, должен закончиться во второй половине дня.

По прогнозам синоптиков, в Московской области может выпасть до 20% месячной нормы осадков. В связи с метелью и неблагоприятными погодными условиями региональный минтранс призвал автомобилистов по возможности пересесть на общественный транспорт.