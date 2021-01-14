Ученые не исключили возможность иногда сокращать длительность земного года

Ученые предположили, что из-за ускорения вращения Земли, в результате которого световые сутки начали опережать ход измеряемого по атомным часам всемирного времени, придется иногда сокращать продолжительность года на секунду. Об этом в четверг, 14 января, рассказали «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

«Последние десятилетия «вращательные» сутки были длиннее атомных. Поэтому приходилось, в среднем, раз в полтора года добавлять дополнительную секунду в шкалу времени UTC (Всемирное координированное время). Однако, в последние четыре года продолжительность суток UT1 (шкала времени, определяемая вращением Земли) почти сравнялась с продолжительностью атомных суток, и введение дополнительной секунды в шкалу времени UTC не потребовалось», — пояснили в институте.

По словам специалистов, если вращение планеты продолжится в том же темпе, то возможно «секунду нужно будет не добавлять в шкалу UTC, а отнимать».

Так ученые прокомментировали информацию о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года). Земля ускорила вращение впервые за 50 лет. Самые короткие сутки были зафиксированы 19 июля 2020 года. Оборот планеты вокруг своей оси оказался короче на рекордные на 1,46 миллисекунды. Согласно полувековым наблюдениям, Земля хоть немного, но замедляла свое вращение. Причины перемен изучают ученые. На вращение планеты влияет множество факторов, от притяжения Луны до количества выпавшего снега.

Во всемирное время в разные годы было добавлено суммарно 27 с, чтобы нагнать световой день. Первый раз «скачущую» секунду добавили 1 июля 1972 года, а последний — в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года.