СК проверит обстоятельства ЧП с лифтом с людьми в Красноярске

Следователи в Красноярске начали проверку по факту выхода из строя лифта с людьми. Об этом REGNUM в среду, 13 января, рассказали в ГСУ СУ России по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Петра Подзолкова, видеозапись с камеры наблюдения, установленной в лифте, опубликовали в сети 13 января. В момент ЧП в лифте находились три женщины и ребенок. Когда лифт начал движение вверх, кабина начала вибрировать и несколько раз резко срывалась вниз. Пассажиры пытались нажимать все кнопки, чтобы остановить лифт, но к успеху их попытки не привели. Как отмечает телеканал «Звезда», в итоге сработали уловители, благодаря чему трагедии удалось избежать.

Ранее, 13 января, проверку по факту произошедшего начали в региональной прокуратуре. Как сообщила управляющая компания на своей странице в Instagram, причиной нарушения работы лифта стало то, что собственник одной из квартир перегрузил кабину строительным мусором. Отмечается, что мужчина «за 2,5 ходки накидали полную «Газель», почти три куба строительного мусора», и что вместе с помощниками несколько раз нагружал лифт мусором весом по одной тонне. В управляющей компании добавили, что это и привело к перекосу кабины и разбалансировке направляющих. По данным УК, сработала аварийная автоматика, лифт остановился, и люди вышли. В настоящее время работа лифта налажена.

По данным сайта kp.ru, сам предполагаемый виновник произошедшего заявил, что «грузовой лифт на то и грузовой, чтобы перевозить тяжести». А если бы имел место перегруз, он бы просто не двинулся с места и (или) подал бы соответствующий сигнал.

Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров не согласен с такой версией произошедшего, отмечает телеканал «360». По его опыту, при перегрузе лифта кабина должна заблокироваться, то есть собственник или его грузчики просто не смогли бы спустить слишком много мусора за один раз.

«Здесь скорее мусора накидали, может, даже металлические части попали. Или недолжным образом контроль за направляющими был осуществлен», — предположил он.

Он рассказал, что перевоз мусора может быть связан с ЧП с лифтом в том случае, если его перевозили неаккуратно, а сыпучие материалы, грязь попадают в шахту лифта.

«Направляющие для работы лифта смазываются маслом, чтобы они шли мягко, а если пыль попадает на масло, появляются наросты, это вызывает и вибрацию, и шум, и в редких случаях вот такие подклинивания», — объяснил специалист.

Захаров добавил, что новостройки всегда требуют повышенного внимания, в том числе и из-за того, что происходит усадка постройки.