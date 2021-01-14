Лидер республиканцев отказался созвать Сенат США для импичмента Трампа

Лидер республиканцев Митч Макконнелл отказался собирать Сенат для рассмотрения вопроса об объявлении импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter.

My full statement on the next seven days and the Senate schedule: pic.twitter.com/Nh5z3f79yq — Leader McConnell (@senatemajldr) January 13, 2021

Политик напомнил, что в данный момент Сенат находится на каникулах. Он также подчеркнул, что до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена осталось всего несколько дней, мероприятие состоится 20 января.

В результате Макконнелл отказался от реализации плана демократов о досрочном отстранении главы Белого дома от должности, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, он призвал сосредоточиться на передаче власти Байдену.

13 января Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа.

Согласно результатам голосования, импичмент Трампу был принят 232 голосами «за». Против высказались 197 конгрессменов. Таким образом Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому был дважды объявлен импичмент.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

Накануне Трамп заявил, что объявление ему импичмента может вызвать «невероятный гнев» и является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.