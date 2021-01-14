Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
Рубль назвали самой недооцененной мировой валютой. Как сообщает телеканал «Известия», истинную цену валюты посчитали по легендарному «индексу бигмака».
Стоимость сэндвича в США $5,66, в России — 135 рублей. Следовательно цена доллара сильно завышена, курс должен быть 23,85 рубля.
«Индекс бигмака» с 2002 года ведет журнал британский журнал The Economist. Согласно рейтингу издания, почти всегда российский рубль был самой недооцененной валютой.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.