Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»

Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»

2021-01-14 05:43:14

2021-01-14 05:43:14

2021-01-14 05:43:14

2021-01-14 05:43:14

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