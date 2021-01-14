Три модульных городка для миротворцев возвели в Нагорном Карабахе

Специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России возвели три блочно-модульных городка для миротворческого контингента в Степанакерте, Гетаване и Каракерте.

Как сообщили в оборонном ведомстве в четверг, 14 января, таким образом на территории Нагорного Карабаха были размещены около 400 военнослужащих.

Кроме того, сейчас ведется подготовка площадок для строительства еще пяти городков, рассчитанных на 540 миротворцев.

Отмечается, что для личного состава миротворческих подразделений «созданы комфортные, современные условия проживания».

Объекты оснащены всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, мебелью, бытовой техникой. На территории городка есть спортзал, баня, медпункт, сушилка, комната чистки обмундирования и другие помещения.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.