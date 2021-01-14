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Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии января

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Вакансия пилота стала одной из самых высокооплачиваемых России в январе. В Краснодарском крае подобному специалисту предлагают зарплату до €7 тыс., свидетельствуют данные платформы поиска работы HeadHunter.

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По информации аналитиков платформы, в Москве одной из самых высокооплачиваемых вакансий января стал руководитель проекта с зарплатой от 500 тыс. рублей в месяц, передает ТАСС.

Зарплату от 300 тыс. рублей в месяц в столице может получать старший разработчик Java (Senior Java Backend developer). Врачу-анестезиологу-реаниматологу в Москве предлагают зарплату от 280 тыс. до 420 тыс. рублей.

Кроме того, в столице высокие зарплаты предлагают ведущему специалисту отдела бухучета со знанием английского языка — от 320 тыс. рублей в месяц до вычета налога, главному технологу фармацевтического производства до 430 тыс. рублей в месяц — также до вычета налога.

Что касается удаленной работы, одну из самых высоких зарплат — от 300 тыс. рублей — предлагают техническому руководителю. Программист С++ может получать от $3,5 тыс., а iOS-разработчик — до 350 тыс. рублей. Разработчику 1С предлагают зарплату от 220 тыс. до 300 тыс. рублей до вычета налогов.

На прошлой неделе жители России рассказали, сколько хотят зарабатывать в 2021 году. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в среднем россияне хотят получать ежемесячную зарплату в размере 158 тыс. рублей.

В конце декабря россияне заявили, что в 2021 году наиболее перспективными видами деятельности будут сферы IT, медицины и строительства.

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