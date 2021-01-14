ВОЗ предположила еще более тяжелый год пандемии коронавируса

Второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее предыдущего. Об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в среду, 13 января.

По его словам, заболеваемость коронавирусом вновь дошла до своего пика, о чем свидетельствуют данные о распространении COVID-19 за последние две недели. Только в последние семь дней в мире было выявлено около 5 млн новых случаев заболевания, скончались более 85 тыс. человек.

Больше всего заболевших приходится на Северную и Южную Америку и Европу. Также рост случаев заболеваемости коронавирусом отмечен на территориях Западно-Тихоокеанского региона, Африки и Восточного Средиземноморья, пишет «Федеральное агентство новостей».

13 января сообщалось, что предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых штаммов коронавируса свидетельствуют об увеличении их заразности на 10–70%.

В Великобритании заявили об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам королевства подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

В январе директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.

Кроме того, в декабре также стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации COVID-19. Первый случай этого вируса зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии 12 января.

В январе российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. «Известия» писали об этом 12 января.

В Роспотребнадзоре считают, что мутации не повлияют на диагностику и вакцинацию от этой инфекции, поскольку известные на данный момент штаммы затрагивают только 0,1% генома вируса.