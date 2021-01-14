Мужчина устроил стрельбу на парковке торгового центра в Петербурге

Мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата на парковке торгового центра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД в четверг, 14 января.

Стрельбу на Шлиссельбургском проспекте открыл 27-летний мужчина. Сразу после происшествия он скрылся с места преступления, однако его удалось задержать, пишет РЕН ТВ.

При задержании у подозреваемого изъяли автомат. По его словам, он купил его в магазине. В данный момент задержанный находится в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 января житель Львова на Украине открыл стрельбу на рождественской ярмарке. 45-летний мужчина выстрелил в охранника из-за конфликта.