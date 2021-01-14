Snapchat в день инаугурации Байдена навсегда заблокирует аккаунт Трампа

Социальная сеть Snapchat навсегда заблокирует аккаунт действующего президента США Дональда Трампа 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Об этом в среду, 13 января, сообщил портал Axios.

По словам представителя соцсети, причиной такого решения стали попытки Трампа «распространять дезинформацию», а также его «ненавистнические высказывания» и подстрекательство к насилию.

Ранее соцсеть заморозила аккаунт Трампа на неопределенный срок после беспорядков в Вашингтоне.

Учетные записи Трампа были заблокированы и в других социальных сетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram.

Ранее в среду глава Twitter Джек Дорси назвал блокировку аккаунта Трампа правильным решением, хотя и признал опасность подобных прецедентов.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.