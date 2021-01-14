Трамп запретил связанным с ВС КНР компаниям операции с ценными бумагами

Действующий президент США Дональд Трамп в среду, 13 января, подписал указ о запрете операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами сотрудничающих с Вооруженными силами КНР компаний. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Белого дома письме Трампа, адресованном руководству Конгресса США.

«Сегодня я подписал указ о внесении поправок в указ 13959. Поправки запрещают определенную продажу, а также покупку обращающихся на бирже ценных бумаг — или любых ценных бумаг, которые являются производными, либо предназначены для обеспечения инвестиционного потенциала такого рода ценных бумаг, — любого рода коммунистической китайской военной компании», — отметил глава государства. Речь идет о компаниях, которые, по утверждению Вашингтона, сотрудничают с ВС Китая.

Ограничения вступают в силу с 11 ноября 2021 года.

3 декабря США ввели ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая из-за приписываемого властям страны нарушения прав уйгуров. Вашингтон запретил импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР.

17 июня президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.