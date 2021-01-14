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Сильный снегопад в Москве закончится 14 января во второй половине дня

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Сильный снегопад, начавшийся в московском регионе в ночь на 14 января, должен закончиться во второй половине дня. Об этом РИАМО рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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«После полуночи, утром и в первой половине дня нас ждут самые интенсивные осадки. А уже в после полуденные часы снегопад начнет ослабевать», — рассказала метеоролог.

Она подчеркнула, что полностью снегопад прекратится только через сутки.

По прогнозам синоптиков, в Московской области может выпасть до 20% месячной нормы осадков. В связи с метелью и неблагоприятными погодными условиями региональный Минтранс призвал автомобилистов по возможность пересесть на общественный транспорт, пишет агентство городских новостей «Москва». Тех же, кто все же решит поехать на своей машине, призвали соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

В пресс-службе Минтранса добавили, что в связи с прогнозируемыми осадками, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Они будут оперативно чистить и обрабатывать ото льда дороги. Особое внимание уделят резким поворотам, трассам с интенсивным движением и всем подъездам к социально значимым объектам, отмечает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что сильный снегопад с метелью и порывами ветра до 12-17 м/с начался в Москве в ночь на 14 января. По прогнозам специалистов, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая гололедицу и нежные заносы.

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