Мощный снегопад с метелью накрыл Москву

Сильный снегопад с метелью и порывами ветра до 12–17 м/с начался в Москве в ночь на 14 января. По прогнозам синоптиков, к утру в регионе может выпасть свыше 20% месячной нормы осадков — в январе она составляет 42 мм.

Как рассказали «Интерфаксу» в Гидрометцентре РФ, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая гололедицу и снежные заносы. ГУ МЧС России по столице также распространило экстренное предупреждение. Автомобилистов призвали снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов и перестроений, а также не парковать свои машины вблизи деревьев.

«Росгидромет прогнозирует снег, местами сильный, метель, гололедицу, усиление ветра с порывами до 12–17 м/с с 21:00 13 января до утра следующего дня», — приводит сообщение ведомства телеканал «360».

Пешеходам рекомендовали избегать шатких рекламных конструкций, не прятаться от непогоды под деревьями.

13 января синоптики предупредили о непогоде в Московском регионе. За первый день Нового года по старому стилю прирост снега в столице составит 5–9 см. Высота снежного покрова в городе достигнет нормы.