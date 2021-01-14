Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Пелоси подписала утвержденное конгрессом заключение по импичменту Трампа
Мир
Старший сын султана Омана стал первым в истории страны наследным принцем
Общество
Вильфанд спрогнозировал приход потепления в Москву
Мир
Власти Италии продлили режим ЧС в связи с пандемией до 30 апреля
Спорт
«Бавария» проиграла клубу второй бундеслиги и вылетела из Кубка Германии
Общество
В Госдуме рассмотрят отмену основного госэкзамена
Мир
Трамп вновь осудил устроенные его сторонниками беспорядки
Мир
ВОЗ предрекла еще более тяжелый год пандемии коронавируса
Общество
Минстрой готовит законопроект по обелению рынка арендного жилья
Сюжет:

Мощный снегопад с метелью накрыл Москву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильный снегопад с метелью и порывами ветра до 12–17 м/с начался в Москве в ночь на 14 января. По прогнозам синоптиков, к утру в регионе может выпасть свыше 20% месячной нормы осадков — в январе она составляет 42 мм.

Как рассказали «Интерфаксу» в Гидрометцентре РФ, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая гололедицу и снежные заносы. ГУ МЧС России по столице также распространило экстренное предупреждение. Автомобилистов призвали снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать обгонов и перестроений, а также не парковать свои машины вблизи деревьев.

«Росгидромет прогнозирует снег, местами сильный, метель, гололедицу, усиление ветра с порывами до 12–17 м/с с 21:00 13 января до утра следующего дня», — приводит сообщение ведомства телеканал «360».

Пешеходам рекомендовали избегать шатких рекламных конструкций, не прятаться от непогоды под деревьями.

13 января синоптики предупредили о непогоде в Московском регионе. За первый день Нового года по старому стилю прирост снега в столице составит 5–9 см. Высота снежного покрова в городе достигнет нормы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021