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В мире за 24 часа выявлено более 347 тыс. случаев коронавируса

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Число подтвержденных случаев коронавируса в мире за сутки выросло более чем на 347 тыс. и превысило 90,07 млн человек. Такие данные на своем сайте опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 13 января.

Всего с начала пандемии выявлено 90 070 341 случай коронавирусной инфекции по состоянию на 20:50 мск 13 января. Число летальных случаев возросло на 5,2 тыс. и составляет на данный момент 1 945 935 пациентов.

Наибольшее число заболевших по-прежнему зафиксировано в Соединенных Штатах, а также в Европе и Юго-Восточной Азии.

Ранее, 13 января, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый.

В тот же день в штате Огайо в США ученые нашли два новых штамма COVID-19, которые сформировались в Соединенных Штатах. По сообщениям американских специалистов, один из штаммов является аналогичным обнаруженному в Великобритании. Кроме того, замечено развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

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