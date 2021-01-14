Штаб-квартира Космического командования США расположится в Алабаме

Штаб-квартира Космического командования вооруженных сил США расположится в Алабаме. Об этом сообщил офис губернатора штата Кэй Айви в среду, 13 января.

Местом штаб-квартиры стала местность Редстоун близ Хантсвилла, пишет WAFF 48. Это решение было основано на факторах, связанных с миссией, инфраструктурным потенциалом, поддержкой общин и расходами министерства обороны.

Сенатор США Ричард Шелби, председатель сенатского комитета по ассигнованиям и его подкомитета по обороне, высоко оценил выбор Редстоуна в Хантсвилле в качестве постоянного места для штаб-квартиры космического командования США после двух лет конкурса.

10 декабря была опубликована новая национальная космическая стратегия США, в которой утверждается, что космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.