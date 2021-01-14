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Агент назвала предположительную причину смерти актера Дмитрия Гусева

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Смерть актера Дмитрия Гусева, предположительно, могла наступить из-за остановки сердца. Об этом в беседе с телеканалом «360» в среду, 13 января, рассказала агент актера Мария.

Она рассказала, что артист покинул съемочную площадку проекта «Скорая», и ему стало плохо по дороге, из-за чего он попал в аварию.

«Есть предположение, что остановилось сердце. Это кошмар. Все было совершенно нормально, (проблем с сердцем. – Ред.) не было», — рассказала представитель актера.

Тело 44-летнего актера Дмитрия Гусева обнаружили ранее 13 января за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве. Прибывшие на место медики только констатировали его смерть.

Коллега по сериалу «Скорая помощь» и друг актер Александр Тютин рассказал «360», что у Дмитрия Гусева не было проблем с сердцем. Он отметил, что 44-летний мужчина никогда на это не жаловался, и во время съемок у него ни разу не было приступов.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев предположил, что в 44 года сердечный приступ очень маловероятен, если у человека не было никаких генетических предпосылок к нему. Он также не исключил, что смерть актера вызвал так называемый «феномен праздничного сердца». Приступ могло спровоцировать неконтролируемое употребление алкоголя и нездоровой пищи во время длинных новогодних праздников.

Точную причину смерти установят эксперты по результатам скрытия, отмечает телеканал «Звезда». Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет сайт kp.ru.

За свою карьеру Гусев снялся в 140 фильмах и сериалах. Среди них — «Глухарь», «Воронины», «Последний рубеж», Скорая помощь». Помимо этого, он сыграл в фильмах «Елки-5», сериалах «Метод», «Кухня». Как пишет RT, в разные годы он был занят в таких спектаклях, как «Куклы», «Гамлет», Dostoevsky-Trip, и других постановках.

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